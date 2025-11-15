Latam eleva projeções após lucro de US$ 379 milhões e registra trimestre de forte demanda

247 - A LATAM Airlines Group divulgou um dos resultados mais consistentes de sua história recente ao encerrar o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de US$ 379 milhões, um avanço de 25,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram publicados pelo Brazil Stock Guide, que destacou o cenário incomum de forte demanda, expansão de margens e reforço de caixa em um setor ainda sujeito à volatilidade global. As informações são do BSG.

O desempenho confirma a consolidação da LATAM como a companhia mais eficiente da América Latina, impulsionada por crescimento no volume de passageiros, disciplina de custos e uma operação mais estável nos principais mercados da região. Nos três meses analisados, 22,9 milhões de passageiros viajaram pela companhia — movimento que permitiu ampliar a capacidade em 9,3% sem comprometer o fator de ocupação, mantido em 85,4%.Do lado financeiro, a companhia também registrou avanços expressivos. O EBITDAR ajustado somou US$ 1,15 bilhão, alta de quase 40% ano a ano, apoiado no aumento de receita com tarifas premium, no controle mais rigoroso de despesas e na queda do preço do combustível. O caixa operacional ajustado atingiu US$ 859 milhões, contribuindo para elevar a liquidez total para US$ 3,6 bilhões e preservar a alavancagem líquida ajustada em 1,5 vez — patamar raro entre companhias da região.

Em declaração destacada no balanço, o diretor financeiro, Ricardo Bottas, afirmou que os números refletem a consistência da estratégia adotada pela empresa. “O trimestre evidenciou a capacidade da companhia de combinar eficiência com foco no cliente”, disse. Segundo ele, a demanda por produtos premium foi novamente um dos motores do resultado, com crescimento de receita acima de 15%, sustentado por investimentos em salas VIP, cabines remodeladas e melhorias no serviço de bordo.O mercado brasileiro continuou sendo um pilar relevante: a receita por unidade avançou 14% mesmo com a expansão da malha doméstica. Nos países hispânicos — Chile, Peru e Colômbia — o PRASK teve alta de 18%, sinalizando recuperação consistente e demanda saudável.Os custos também chamaram atenção. O CASK ajustado sem combustível subiu 11,6%, movimento que a empresa atribui à normalização de despesas que ficaram comprimidas nos últimos anos, como pessoal, marketing e serviços ao passageiro. A companhia informou ainda que a paralisação de pilotos no Chile, iniciada em 12 de novembro, deve impactar o quarto trimestre, mas não afetou o período reportado.Outro destaque foi o avanço na estratégia de frota. A LATAM anunciou a aquisição de até 74 aeronaves Embraer E195-E2, reforçando a aposta em aviões mais eficientes para mercados regionais com alto potencial de crescimento. A empresa encerrou o trimestre com 363 aeronaves e prevê novas entregas no quarto trimestre para fortalecer os hubs de São Paulo, Santiago e Lima.

Com o desempenho acima do esperado, a companhia revisou novamente suas projeções para 2025. O EBITDAR ajustado estimado passou para uma faixa entre US$ 4,0 bilhões e US$ 4,1 bilhões, enquanto a margem operacional ajustada deve ficar entre 16% e 16,5%. O CASK sem combustível deve encerrar o ano ligeiramente acima das previsões iniciais, reflexo da retomada de investimentos, da ampliação da capacidade e da recomposição de equipes comerciais e operacionais.Os resultados reforçam a posição da LATAM como líder regional em eficiência, enquanto a empresa avança em um ciclo de expansão mais robusto do que o observado na aviação latino-americana nos últimos anos.