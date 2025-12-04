Latam amplia em 20% número de tripulantes no Brasil desde 2023 e reforça posição como maior empregadora da aviação nacional

247 - A Latam Brasil ampliou em 20% o seu número de tripulantes desde 2023, segundo levantamento interno da companhia. Nos últimos dois anos, o número de pilotos passou de pouco mais de 1 mil para mais de 2 mil profissionais, enquanto o total de comissários aumentou de 4 mil para mais de 5 mil. No mesmo período, as contratações de pilotos cresceram 17%, acompanhando a expansão sustentável das operações da empresa no país.

Oportunidades internas e desenvolvimento de carreira

Além das novas contratações, a Latam registrou aumento significativo nas movimentações internas, incluindo promoções e transições de carreira. Em 2025, foram mais de 400 movimentações, um avanço de 46% em relação a 2023. Entre os pilotos, o crescimento é ainda mais relevante: o número de profissionais promovidos ou movimentados internamente aumentou 65% em dois anos.

No grupo de comissários, a empresa também ampliou possibilidades de carreira, com novos processos seletivos internos e capacitações para atuação em solo, alinhados ao compromisso da empresa de incentivar trajetórias diversas em uma indústria global e multicultural.

O movimento reflete a estratégia da companhia de ampliar rotas de desenvolvimento profissional, com oportunidades dentro e fora da cabine — em áreas como Instrução, Safety e Operações — e com novos programas para qualificação e evolução contínua.

“O levantamento mostra um saldo positivo em todas as frentes. Temos mais tripulantes, mais contratações e mais oportunidades de desenvolvimento interno. Investimos constantemente em treinamento e qualificação para que nossos profissionais possam evoluir na carreira, se movimentar internamente e ampliar sua atuação ao longo da jornada na Latam”, explica Jefferson Cestari, diretor de Recursos Humanos da companhia.

Atualmente, a Latam conta com mais de 21 mil colaboradores no Brasil. Somente em 2025, a companhia abriu três processos seletivos para pilotos, com mais de 300 vagas, além de programas específicos para comissários — incluindo mais de 700 vagas no início do ano e um novo processo seletivo lançado em outubro.

“Com o crescimento previsto para os próximos anos, seguiremos fortalecendo nosso quadro de tripulantes e ampliando caminhos de desenvolvimento dentro da companhia. Nossa prioridade é construir oportunidades em um setor dinâmico, desafiador e multicultural”, conclui Jefferson.

Momento histórico da Latam no Brasil

Desde 2021, a Latam Brasil ampliou sua atuação de 44 para 59 aeroportos nacionais, consolidando-se como a companhia que mais expandiu sua presença no país nos últimos anos. No mercado internacional, mantém a liderança, com voos próprios do Brasil para 90 destinos no exterior, sendo 24 deles diretos – a maior conectividade internacional oferecida por uma aérea brasileira.

Para 2026, a LATAM Brasil já anunciou quatro novos destinos no país e três novos destinos no exterior.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Latam lidera os mercados doméstico e internacional no Brasil desde 2021 e, pelo segundo ano consecutivo, é a companhia preferida dos viajantes corporativos, de acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).