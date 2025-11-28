Companhias aéreas brasileiras descartam impactos imediatos após recall global da Airbus

247 - A Airbus anunciou uma atualização obrigatória de software para milhares de aeronaves da família A320 após identificar que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais aos comandos de voo, exigindo que o procedimento seja realizado antes do próximo transporte de passageiros. A medida, tomada após um incidente ocorrido no final de outubro com um voo da JetBlue, desencadeou um recall global que envolve cerca de 6 mil jatos e pode resultar na permanência temporária das aeronaves em solo.

De acordo com a fabricante, a recomendação busca garantir a integridade dos sistemas responsáveis por controlar profundores e ailerons, elementos fundamentais para a estabilidade e a orientação da aeronave. A empresa reconhece que haverá impacto operacional, ainda que de curta duração, uma vez que o uso provisório de uma versão anterior do software está autorizado.

No Brasil, entretanto, o efeito da medida sobre as operações comerciais é limitado. A Latam afirmou que os aviões do grupo que atuam no mercado brasileiro não foram incluídos no recall. Segundo a companhia, apenas parte das frotas das afiliadas da Colômbia, Chile e Peru está sujeita às ações determinadas pela Airbus e pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA). Em comunicado, a empresa ressaltou que “as afiliadas do grupo Latam, alinhadas às medidas comunicadas pela Airbus e pela EASA, estão implementando ativamente ações exigidas em parte de suas respectivas frotas de aeronaves da Família A320”. Passageiros que eventualmente tiverem seus itinerários alterados serão notificados diretamente, informou a aérea, que afirma trabalhar para reduzir potenciais impactos.

A Azul, que também opera aeronaves da família A320 no país, declarou que seus jatos não fazem parte do grupo incluído no programa de recall. Em nota, a empresa afirmou que “nenhuma de suas aeronaves do modelo em questão está inclusa no programa de recall anunciado pela Airbus”, acrescentando que sua operação segue normal.

O cenário fora do Brasil é mais delicado. A Avianca comunicou que mais de 70% de sua frota da família A320 foi afetada e que as aeronaves precisarão permanecer em solo ao chegarem às bases de manutenção. A companhia estima interrupções significativas nos próximos dez dias e decidiu suspender a venda de passagens até 8 de dezembro para facilitar a reacomodação dos passageiros. A aérea informou que notificará diretamente os clientes prejudicados e destacou que sua prioridade é garantir a segurança de passageiros e tripulantes enquanto implementa as modificações exigidas.

Com o recall, a Airbus pretende mitigar riscos associados ao funcionamento dos sistemas de controle de voo e garantir a continuidade da operação global da frota A320 em padrões de segurança elevados. No Brasil, porém, as declarações de Latam e Azul indicam que as rotinas de voo permanecem preservadas, sem previsão de cancelamentos ou interrupções decorrentes da medida.