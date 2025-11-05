Avião explode após decolagem nos EUA e deixa ao menos sete mortos

247 - Um avião cargueiro da UPS caiu na tarde de terça-feira (4) logo após decolar do Aeroporto Internacional Muhammad Ali, em Louisville, no estado norte-americano de Kentucky, provocando uma explosão que matou pelo menos sete pessoas — entre elas, os três tripulantes e quatro moradores da região. O acidente também deixou 11 feridos, que foram encaminhados para hospitais locais, segundo informações das autoridades.

De acordo com a agência Reuters, as chamas se espalharam rapidamente após o impacto, atingindo um corredor industrial próximo ao aeroporto e forçando a suspensão de todas as operações aéreas até a manhã desta quarta-feira (5). A aeronave, um modelo MD-11, seguia para Honolulu, no Havaí, em um voo de carga com duração prevista de oito horas e meia.

Incêndios e resgate

As labaredas atingiram diversos edifícios industriais, incluindo um centro de reciclagem de petróleo e uma empresa de autopeças. O fogo levou horas para ser controlado, e os bombeiros estabeleceram uma zona de isolamento de cinco milhas (8 km) em torno da área, posteriormente reduzida para um raio de 1,6 km devido ao risco de contaminação do ar.

O prefeito de Louisville, Craig Greenberg, confirmou as quatro mortes em solo e lamentou o impacto da tragédia na comunidade. Já o governador de Kentucky, Andy Beshear, afirmou que o número de vítimas pode aumentar, pois alguns sobreviventes sofreram ferimentos “muito graves”.

Falha em motor e investigação

O avião havia decolado por volta das 17h15 (hora local) e, de acordo com dados do site Flightradar24, atingiu apenas 175 pés de altitude antes de perder sustentação e cair. Um vídeo exibido pela emissora WLKY mostra fogo em uma das asas durante a decolagem e a explosão ao atingir o solo.

Especialistas já analisam imagens que indicam que um dos três motores pode ter se desprendido antes do impacto. O piloto e especialista em segurança aérea John Cox afirmou que a falha é incomum. “É fogo demais para um incêndio típico de motor”, disse. “Esse avião deveria conseguir voar com dois motores, então é preciso descobrir por que isso não aconteceu".

Aeronave antiga e histórico da UPS

Registros da Administração Federal de Aviação (FAA) mostram que o cargueiro acidentado tinha 34 anos de uso. Fabricado pela McDonnell Douglas, o modelo MD-11 teve sua produção encerrada após a fusão com a Boeing, que informou estar oferecendo suporte técnico às investigações.

Este é o primeiro acidente grave envolvendo um avião da UPS desde 2013, quando um Airbus caiu durante o pouso em Birmingham, no Alabama, matando os dois tripulantes. A empresa, em comunicado, afirmou estar “profundamente abalada” com o ocorrido e garantiu que planos de contingência estão sendo aplicados para minimizar os atrasos nas entregas.

Impacto econômico e emocional

O aeroporto de Louisville abriga o Worldport, principal centro de triagem aérea da UPS e o maior do mundo, responsável por processar cerca de 2 milhões de pacotes por dia e empregar 26 mil pessoas.

A vereadora Betsy Ruhe, que representa o distrito onde ocorreu o acidente, destacou o impacto emocional na população local. “Meu coração está com todos na UPS, porque Louisville é uma cidade da UPS”, declarou. “Todos conhecem alguém que trabalha lá, e há famílias inteiras tentando saber se seus entes queridos estão bem.”

A investigação sobre as causas do desastre será conduzida pelo National Transportation Safety Board (NTSB), que deve levar até dois anos para concluir o relatório final e emitir recomendações de segurança. Enquanto isso, equipes seguem no local em busca de destroços e evidências que possam esclarecer por que o avião não conseguiu manter voo após o incêndio.