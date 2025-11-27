Governo favorece Azul com crédito para baratear combustível

247 - O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) autorizou, na quinta-feira (27), um novo mecanismo que permitirá às companhias aéreas comprar querosene de aviação (QAV) com cobertura do Fundo de Garantia às Exportações (FGE). A medida, revelada pela Coluna do Estadão, cria uma linha de apoio bilionária e tende a aliviar os custos operacionais das empresas do setor.

O recurso pode beneficiar diretamente a Azul, que tenta fortalecer seu plano de recuperação judicial apresentado na Justiça dos Estados Unidos, ao garantir acesso a até R$ 2 bilhões em operações asseguradas pelo fundo.

Azul ganha alívio imediato de caixa

A expectativa é que o mecanismo funcione como um reforço imediato ao caixa das companhias, operando como capital de giro voltado à compra de combustível. Como apontou a reportagem, a Azul contava com essa autorização para comprovar ao tribunal norte-americano que teria condições mais favoráveis para seguir seu plano de reestruturação, aumentando as chances de homologação.

A aprovação causou surpresa no setor aéreo porque o tema entrou na pauta do Gecex sob o item “outros assuntos”, associado à proposta de um novo produto de crédito para aviação civil e estímulo à transição energética.

Proposta foi apresentada exclusivamente pela companhia

Antes do aval final, o Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig) já havia autorizado, em maio, o uso do FGE para reduzir o custo do QAV, abrindo caminho para a deliberação tomada agora. Diferentemente de reivindicações tradicionais, como as que envolvem o Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), esta demanda foi apresentada exclusivamente pela Azul.

Conforme apurou o Estadão, Gol, Latam e a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) não participaram das discussões. A Azul informou que se manifestaria em momento oportuno.