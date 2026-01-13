Silvio Costa Filho anuncia saída do ministério para disputar o Senado

247 - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que deixará o comando da pasta em abril para se dedicar integralmente à disputa por uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026. Pré-candidato por Pernambuco, ele afirmou que a decisão atende às exigências legais de desincompatibilização e permitirá maior foco na consolidação do projeto eleitoral.

Segundo o jornal O Globo, a decisão já foi comunicada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem, afirmou, mantém uma relação de confiança e proximidade política desde o início da atual gestão federal.

Saída segue calendário eleitoral

De acordo com Silvio Costa Filho, a definição sobre a saída do governo já está tomada e não sofrerá alterações. Ele ressaltou que o cronograma está alinhado à legislação eleitoral e que o objetivo é se dedicar plenamente à campanha ao Senado.

“Essa é uma decisão que já está tomada. Em abril, vamos deixar o Ministério para nos dedicarmos à campanha para o Senado Federal. Estou pronto e preparado para continuar ao lado do presidente Lula ajudando Pernambuco e o Brasil. Já comuniquei ao presidente sobre nossa posição. Ele conhece nossa trajetória, o trabalho que realizamos no ministério e tem sido muito generoso no apoio e no incentivo para que possamos disputar o Senado”, afirmou.

Apoio do presidente Lula

O ministro destacou que o diálogo com o presidente foi direto e transparente, ressaltando que Lula acompanha sua trajetória política e o trabalho desenvolvido à frente do Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo Costa Filho, o incentivo recebido reforça a confiança para a disputa majoritária em 2026.

Pesquisas reforçam viabilidade da candidatura

Outro fator que pesou na decisão, segundo o ministro, foi o desempenho positivo em pesquisas internas de intenção de voto. Ele afirmou que os levantamentos indicam crescimento consistente do seu nome no cenário eleitoral pernambucano “Os levantamentos que temos acompanhado mostram que nosso nome vem crescendo e pontuando bem. Isso é resultado de muito diálogo, presença e de um trabalho sério que temos feito tanto no governo quanto na vida pública”, disse.

Trajetória política e próximos passos

Com uma trajetória que inclui o título de vereador mais jovem da história do Recife, além de mandatos como deputado estadual e deputado federal e passagens pelo Executivo estadual, Silvio Costa Filho afirmou se sentir preparado para disputar uma vaga no Senado e representar Pernambuco.

Até abril, ele disse que pretende concluir agendas e entregas à frente do Ministério de Portos e Aeroportos, área em que costuma destacar avanços nos setores portuário e de aviação civil. Após deixar o cargo, a expectativa é intensificar compromissos políticos e articulações partidárias, com o objetivo de ampliar alianças em torno da candidatura ao Senado em 2026.