Lula escolhe Wellington César Lima como novo ministro da Justiça

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o jurista Wellington César Lima e Silva para assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele substituirá Ricardo Lewandowski, que deixou o cargo, em uma mudança definida após reunião realizada no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira, 13 de janeiro.

De acordo com informações divulgadas pelo Palácio do Planalto, o encontro contou com a presença do ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto. A nomeação de Wellington César Lima e Silva será oficializada ainda hoje, em edição extra do Diário Oficial da União.

Atualmente, Wellington exerce a função de advogado-geral da Petrobras e integra o governo como ex-secretário especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Sua trajetória inclui a passagem anterior pelo Ministério da Justiça durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, além de cargos de destaque no Ministério Público da Bahia, onde atuou como procurador-geral de Justiça e procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos.

Na área acadêmica, Wellington possui mestrado em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Também concluiu os créditos do doutorado na mesma área pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Ao longo da carreira, lecionou Direito Penal em cursos de graduação e pós-graduação, consolidando atuação tanto no campo jurídico institucional quanto no ensino.