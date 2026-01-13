Lula convoca chefe jurídico da Petrobras para reunião e deve anunciá-lo para o Ministério da Justiça nesta terça-feira

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o advogado-geral da Petrobras, Wellington Cesar Lima e Silva, para uma reunião em Brasília nesta terça-feira (13), em um movimento que indica a formalização do convite para que ele assuma o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O nome de Wellington já circulava internamente como o mais cotado desde a semana passada, entre auxiliares diretos do presidente. Segundo o jornal O Globo, Wellington foi chamado para uma reunião em Brasília pouco após ele ser chamado a deixar o Rio de Janeiro, onde cumpria agenda, para se reunir com Lula.

Reunião no Planalto acelera definição

Caso a escolha seja confirmada, Wellington Lima e Silva substituirá Ricardo Lewandowski, que deixou o cargo na última sexta-feira (9). A saída ocorreu após um período de desgaste interno no governo, especialmente em razão de divergências com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A mudança ocorre em um momento de crescente atenção do governo à área de segurança pública. Pesquisas de opinião recentes indicam aumento da preocupação da população com o tema, que deve ganhar ainda mais relevância no debate político ao longo do ano eleitoral.

Trajetória no Ministério Público e no governo

Wellington construiu sua carreira no Ministério Público da Bahia. Durante a gestão de Jaques Wagner no governo estadual, atual líder do governo no Senado, foi indicado por duas vezes ao cargo de procurador-geral de Justiça. O advogado também mantém boa relação com Rui Costa, outro fator considerado relevante dentro do Palácio do Planalto.

Entre janeiro de 2023 e agosto de 2024, Wellington ocupou a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, função estratégica responsável pela análise e tramitação de decretos, portarias e projetos de lei do Executivo. No período, manteve contato frequente com o presidente Lula, despachando quase diariamente com o chefe do Executivo.

Segurança pública no centro da agenda

Apesar das discussões sobre uma eventual divisão do Ministério da Justiça, o governo decidiu manter, por ora, a estrutura atual. A avaliação interna é que a criação de uma pasta específica para a segurança pública dependeria da aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita no Congresso Nacional. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já afirmou que a mudança poderá ocorrer ainda neste mandato, caso a proposta avance na Câmara e no Senado.

Wellington Lima e Silva já chegou a comandar o Ministério da Justiça em 2016, durante o governo da então presidente Dilma Rousseff, mas permaneceu apenas 11 dias no cargo. À época, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele precisaria deixar o Ministério Público da Bahia para assumir definitivamente a função, condição que ele recusou. Atualmente aposentado da carreira, o advogado não enfrenta mais esse impedimento jurídico.