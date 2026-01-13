TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Governo vê armadilha em ministério e pode abrir mão da PEC da Segurança

      Cogitada após a saída de Lewandowski do Ministério da Justiça, Ministério da Segurança não deve ser criado neste ano

      Brasília (DF) - 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu, segundo o jornal O Globo, não levar adiante a ideia de dividir o Ministério da Justiça para criar uma pasta exclusiva da Segurança Pública. A possibilidade voltou a circular nos bastidores após a saída de Ricardo Lewandowski do comando da área, mas aliados do Planalto afirmam que a reorganização administrativa não deve ocorrer até o fim do mandato. Em um cenário eleitoral, a avaliação interna é de que a medida poderia trazer mais riscos do que benefícios.

      Há também uma crescente preocupação no governo com o destino da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança no Congresso Nacional. Considerada a principal aposta do Executivo para responder às críticas sobre o enfrentamento ao crime organizado, a proposta passou a ser vista com cautela diante das dificuldades de articulação política e do risco de sofrer alterações consideradas inaceitáveis pelo Planalto.

      Integrantes do governo admitem que o combate ao crime organizado, tema central da campanha presidencial, segue como um dos pontos mais frágeis do projeto de reeleição de Lula. A avaliação é de que, sem consenso no Legislativo, a PEC pode acabar sendo engavetada. O próprio líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), expressou esse incômodo ao comentar o relatório apresentado pelo deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE). “Se for para aprovar o relatório do Mendonça, melhor não votar”, afirmou.

      Desde a saída de Lewandowski, o Ministério da Justiça está sob comando interino de Manoel Carlos de Almeida Neto, então secretário-executivo da pasta. Nos bastidores, o nome mais cotado para assumir definitivamente o cargo é o do advogado-geral da Petrobras, Wellington Cesar Lima e Silva. Segundo um auxiliar do presidente, “tudo indica” que ele será o escolhido.

      A criação de um Ministério da Segurança chegou a ser defendida por uma ala do governo, mas passou a ser encarada como uma armadilha política em ano eleitoral. Auxiliares de Lula argumentam que seria difícil definir atribuições claras para a nova pasta sem a aprovação da PEC, que ampliaria os poderes da União na área. Diante da possibilidade de a proposta ser desfigurada no Congresso, o governo passou a considerar a hipótese de não avançar com a votação.

      Entre os principais pontos de divergência está o desenho do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Pelo relatório de Mendonça Filho, os recursos seriam destinados apenas aos estados e ao Distrito Federal, sem previsão de verbas para ações nacionais conduzidas pelo governo federal. Para o Planalto, esse modelo reduz a capacidade de coordenação da União.

      Outro impasse envolve o papel da Polícia Federal no combate ao crime organizado. A versão original da PEC deixava explícita a atribuição da PF para investigar organizações criminosas e milícias. No relatório, porém, foi incluída uma ressalva que limita essa atuação quando estiverem em jogo bens ou interesses da União sob “administração militar”, o que, na avaliação do governo, pode restringir o alcance da corporação.

      Há ainda divergências sobre as regras para as guardas municipais. O substitutivo apresentado na Câmara restringe a criação da chamada “polícia municipal comunitária” a municípios com mais de 100 mil habitantes. Para interlocutores do Planalto, o recorte pode levar à extinção de guardas em cidades menores após um período de transição e tensionar a relação com prefeitos.

      O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), defendeu que a discussão da PEC seja retomada após a definição do novo ministro da Justiça. “Saiu o Lewandowski e acho que o passo agora é esperar o próximo ministro. Quem vai conduzir as negociações é o Ministério da Justiça”, disse. Segundo ele, “o texto como está hoje não é o texto que o governo quer construir”, mas o partido não pretende abandonar o tema. “É um tema da eleição, a gente não vai desistir”, afirmou.

      Após declarar que a PEC “subiu no telhado”, Guimarães modulou o discurso e passou a dizer que a proposta segue como prioridade. Integrantes do Ministério da Justiça também sustentam que o governo não desistiu da votação e que continuará trabalhando para alterar o relatório. O secretário nacional de Assuntos Legislativos, Marivaldo Pereira, criticou o texto atual. “O texto do deputado não contempla a iniciativa da PEC de integração entre governo federal e estados para combate ao crime e dá um passo rumo à fragmentação de poderes”, afirmou. Segundo ele, a expectativa é dialogar com o novo ministro em busca de consenso, “especialmente na retomada do papel central da União no Sistema Único de Segurança Pública”.

      Do outro lado, Mendonça Filho minimiza o impacto da saída de Lewandowski sobre a tramitação. “Creio que não vai atrapalhar a aprovação. Nossa previsão é que votaremos até a primeira quinzena de março”, disse. Ele afirma que a proposta tem “aceitação muito boa” na Câmara e que não foi procurado por líderes do governo.

      O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também indicou disposição para levar o tema adiante após o recesso parlamentar. Em encontro com jornalistas, definiu o parecer como ponto de partida para ajustes. “É um trabalho de aprimoramento do Congresso do projeto que veio do Executivo. Vamos trabalhar para votarmos na volta do recesso”, afirmou.

      Artigos Relacionados

      Tags