PEC da Segurança segue como prioridade do governo na Câmara, diz líder do governo

247 - Após ter indicado que a Proposta de Emenda à Constituição conhecida como PEC da Segurança havia perdido força na Câmara dos Deputados, o líder do governo na Casa, deputado José Guimarães (PT-CE), voltou atrás e afirmou que a iniciativa continua entre as prioridades do Executivo federal. Segundo ele, apesar da relevância do tema, o texto atual precisa de ajustes para refletir de forma mais fiel a proposta defendida pelo governo do presidente Lula.

A declaração foi dada em entrevista ao SBT News, que revelou a mudança de posição do parlamentar após ele ter admitido anteriormente, em conversa com o jornal Valor Econômico, que a PEC poderia ter “subido no telhado”.

Governo reafirma importância da proposta

Ao comentar o tema, Guimarães ressaltou que a PEC segue estratégica para o planejamento político do governo, especialmente com foco no próximo ciclo eleitoral. “A PEC da Segurança continua sendo uma das prioridades do nosso governo para 2026. No entanto, temos que melhorar a proposta do relator e aproximá-la da proposta do governo. Além da PEC, a escala 6X1 é prioridade para o semestre”, afirmou o deputado ao SBT News.

A proposta vinha sendo tratada como uma das principais iniciativas do Ministério da Justiça durante a gestão de Ricardo Lewandowski, que deixou o comando da pasta na última sexta-feira (9).

Mudanças no relatório geram críticas do Planalto

O texto em discussão foi relatado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE), que promoveu alterações significativas em relação à versão original apresentada pelo governo. Entre os pontos incluídos estão o fim da progressão de pena para crimes hediondos ou para integrantes de facções criminosas e a obrigatoriedade do cumprimento da pena em presídios de segurança máxima.

O relatório também sugere a realização de um referendo popular em 2028 para discutir a redução da maioridade penal no país. Além disso, Mendonça Filho retirou do texto a previsão de que a Polícia Federal teria o comando de operações nos estados em casos envolvendo organizações criminosas com atuação nacional. Em substituição, propôs a criação de um mecanismo de cooperação entre as forças policiais.

Tramitação segue em comissão especial da Câmara

Atualmente, a PEC da Segurança está em análise em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Para avançar, o texto precisa ser aprovado pelo colegiado antes de seguir para votação no plenário da Casa. Apesar das críticas do governo, o relator afirma que o trabalho está concluído e que “se o governo discorda, tem que assumir uma posição clara. O texto está pronto”.