Pesquisa Meio/Ideia: Lula lidera cenários de 2026 e tem empate técnico com Tarcísio no 2º turno

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todos os cenários de primeiro turno testados para a eleição presidencial de 2026 e enfrenta um quadro de equilíbrio quando projetado um eventual segundo turno contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os dados indicam que, apesar da liderança consolidada na largada, a disputa tende a se acirrar na fase decisiva do pleito.

As informações constam de uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (13) pelo portal Meio, em parceria com o instituto Ideia. O levantamento analisou diferentes simulações estimuladas e espontâneas, além de medir rejeição e grau de decisão do eleitorado.

Nos cinco cenários estimulados de primeiro turno, Lula mantém a dianteira. Na simulação direta contra Tarcísio de Freitas, o presidente registra 40,2% das intenções de voto, enquanto o governador paulista soma 32,7%. Em outro cenário, que inclui o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula aparece com 39,6%, contra 27,6% do parlamentar.

Quando o confronto é com Michelle Bolsonaro (PL), esposa de Jair Bolsonaro (PL), o presidente alcança 40,1% das intenções de voto, diante de 29,7% da adversária. Em todas as combinações testadas no primeiro turno, o presidente permanece numericamente à frente dos demais concorrentes.

No segundo turno, o cenário mais competitivo é justamente entre Lula e Tarcísio de Freitas. Nesse caso, os números apontam empate técnico dentro da margem de erro: o presidente tem 44,4%, enquanto o governador de São Paulo registra 42,1%. A diferença está dentro da oscilação estatística do levantamento.

Nas demais simulações de segundo turno, Lula aparece com vantagem mais confortável. Contra Ratinho Jr. (PSD-PR), o presidente marca 46%, ante 37%. Diante de Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), o placar é de 46,3% a 36,5%. Em eventual disputa com Michelle Bolsonaro, Lula tem 46%, contra 39% da adversária.

O presidente também supera Romeu Zema (Novo-MG), com 46,3% a 36,1%, e Flávio Bolsonaro, com 46,2% frente a 36%. Esses resultados reforçam a posição de Lula como favorito nos cenários de segundo turno avaliados, com exceção da disputa mais equilibrada contra o governador paulista.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem livremente em quem votariam se a eleição fosse hoje, Lula lidera com 32% das menções. Jair Bolsonaro, que está inelegível e foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, aparece com 9,5%. Em seguida surgem Flávio Bolsonaro (6,6%), Tarcísio de Freitas (6,1%) e Michelle Bolsonaro (3,6%). Os demais nomes não ultrapassam 2%.

O levantamento também mediu a rejeição dos pré-candidatos. Lula é o nome mais citado na pergunta sobre em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, com índice de 40,8%. Na sequência aparecem Flávio Bolsonaro (30%), Michelle Bolsonaro (26,1%) e Tarcísio de Freitas (16,2%).

Sobre o grau de definição do voto, 64,5% dos entrevistados afirmam já estar decididos em relação à escolha para presidente, enquanto 35,5% dizem ainda não ter uma posição final. Questionados sobre a continuidade do atual governo, 50% avaliam que Lula não merece seguir no cargo, ao passo que 46,9% defendem sua permanência; outros 3,1% não souberam responder.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em todo o país, entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06731/2026 e foi financiado pelo portal Meio.