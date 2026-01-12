Expectativa para pequenos negócios cresce e aponta cenário positivo em 2026

247 - O presidente do Sebrae, Décio Lima, participou o último 8 de janeiro de uma cerimônia em defesa da democracia promovida pelo governo federal no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento reuniu autoridades e foi marcado por avaliações otimistas sobre o desempenho recente da economia brasileira e seus reflexos sobre o ambiente de negócios, especialmente para micro e pequenos empreendedores.

As informações foram divulgadas originalmente pela Agência Sebrae de Notícias (ASN Nacional), que acompanhou o ato institucional e os pronunciamentos feitos durante a solenidade. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou indicadores econômicos que, segundo ele, demonstram um momento favorável para o país.

Durante o discurso, Lula afirmou que o Brasil alcançou resultados inéditos nos últimos anos. “A gente vive a menor inflação acumulada dos últimos quatro anos da nossa história. Parece impossível, mas nós conseguimos esse feito. É a menor inflação acumulada em quatro anos desde o Plano Real e é o maior aumento da massa salarial desde o início da pesquisa”, declarou o presidente. Em seguida, reforçou a crítica a análises negativas feitas no início do ano: “Todas as previsões pessimistas faladas no mês de janeiro, que as coisas não iam dar certo no Brasil, foram derrotadas. E quem estiver apostando outra vez no negativismo vai perder outra vez”.

Décio Lima avaliou que esse cenário econômico mais estável tem impacto direto no fortalecimento dos pequenos negócios. Segundo ele, os dados mais recentes mostram um dinamismo expressivo no empreendedorismo nacional. “Batemos o recorde de abertura de empresas em 2025, sendo a grande maioria MEI e microempresas. Com mais acesso a crédito, com o Programa Acredita, a expectativa é a melhor possível para 2026”, afirmou o presidente do Sebrae.