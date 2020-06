Caio Ribeiro defende volta do futebol no 'Bem, Amigos!' e Galvão rebate: "não podemos jogar com a sorte" (vídeo)

247 - O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Caio Ribeiro defendeu a volta dos jogos de futebol no Brasil em participação no programa "Bem, Amigos!", do SporTV, na última segunda-feira (29). O narrador Galvão Bueno, que participava do debate, foi contra.

"Ontem eu fiquei muito bem impressionado com o Volta Redonda e como o Botafogo voltou. Falei com uma pessoa de dentro do Volta Redonda e ele me garantiu que os três jogadores que testaram positivo para Covid-19 não tiveram contato com os outros jogadores. Eles chegaram ao CT, não houve concentração. Quando se apresentaram para ir ao jogo, foram testados e imediatamente separados", disse Caio Ribeiro.

Galvão citou protocolos de segurança mais rígidos de outros países e cravou: "não podemos jogar com a sorte".

Em outra ocasião, Caio Ribeiro também foi amplamente criticado por afirmar que o ex-jogador Raí, que atualmente ocupa um cargo no São Paulo Futebol Clube, não deveria falar sobre política. O comentarista Walter Casagrande repreendeu Caio.

Assista:

Caio Ribeiro achando normal que um time entre em campo mesmo depois que 3 jogadores testaram positivo para covid-19.



Aí o Galvão foi lá e jantou o menino Caio. pic.twitter.com/05lIX6m7Z5 — Dino Debochado☭ (@DinoDebochado) June 30, 2020

