Cantor VT Kebradeira é preso por racismo e assédio a passageira em ônibus interestadual

247 - O cantor de brega-funk Ewerton Cláudio, conhecido como VT Kebradeira, de 24 anos, foi preso em flagrante na noite de terça-feira (11) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), suspeito de cometer injúria racial e assédio sexual contra uma passageira durante uma viagem de ônibus. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a PCDF, o artista seguia de Goiânia (GO) para Natal (RN), onde tinha um show agendado. Durante o trajeto, ele teria iniciado uma conversa com uma passageira sentada ao lado, pedindo para dividir uma coberta. A mulher aceitou, mas, em seguida, o cantor teria feito gestos e comentários de conotação sexual, o que a fez se afastar.

Diante da recusa, segundo o depoimento da vítima, VT Kebradeira reagiu com ofensas racistas, dizendo: “Nem gosto de preta mesmo, sua macaca.”

O caso foi registrado quando o ônibus fez uma parada na rodoviária de Sobradinho, no Distrito Federal. A polícia foi acionada, e o veículo acabou sendo conduzido até a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), onde o artista foi autuado em flagrante.

Natural de Recife (PE), VT Kebradeira começou a carreira como dançarino e ganhou notoriedade ao se tornar um dos nomes do brega-funk, estilo popular no Nordeste. Ele já gravou músicas com artistas como Mari Fernandez e Henry Freitas, acumulando milhões de visualizações nas plataformas digitais.

Essa não é a primeira vez que o cantor se envolve em polêmicas. Em dezembro de 2023, ele atropelou uma mulher em João Pessoa (PB) enquanto dirigia embriagado. Na ocasião, alegou estar em surto psicótico e foi internado em um hospital local.

O caso mais recente gerou ampla repercussão nas redes sociais, com fãs e internautas cobrando posicionamento do artista e de seus representantes. Até o momento, VT Kebradeira não se pronunciou publicamente sobre a prisão.

A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento e que a vítima recebeu apoio psicológico e jurídico após prestar depoimento.