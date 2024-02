Cariani usou dados de crianças para comprar hormônio de crescimento, diz PF

Apoie o 247

247- O youtuber bolsonarista Renato Cariani usou dados de crianças para comprar hormônios de crescimento com desconto. Na conversa, ocorrida em julho de 2017, de acordo com as investigações da PF, ele pergunta se uma colega consegue providenciar o nome de duas crianças e dos pais delas para ele fazer as compras. "Consigo, sim", responde a amiga.

Reportagem do UOL apurou que o objetivo de Cariani com o esquema, segundo a PF, seria comprar os hormônios por preços mais baixos. "Já liguei lá. Fiz o cadastro e ela me enviou o número do voucher", escreveu a amiga do influenciador em uma das mensagens.

Saiba mais - Justiça de São Paulo aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e agora Renato Cariani, de 47 anos é réu em um processo em que é acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), além de Cariani, outras quatro pessoas também responderão à Justiça pelos mesmos crimes. As informações são da CNN Brasil.

A ação é decorrente da Operação Heinsberg, desencadeada pela Polícia Federal em dezembro do ano passado, que revelou que a empresa Anidrol Produtos para Laboratórios, que tem Cariani e a empresária Roseli Dorth como sócios, teria fornecido insumos químicos para o tráfico de drogas e dissimulado as vendas em notas fiscais.

