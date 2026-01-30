Carregador portátil pega fogo a bordo e voo faz pouso alternado em Ribeirão Preto

247 - Um voo da Latam Airlines precisou realizar um pouso alternado no Aeroporto Doutor Leite Lopes, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (29), após um carregador portátil de um passageiro pegar fogo ainda durante o voo. A aeronave havia partido do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, com destino a Brasília. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

De acordo com a Rede VOA, concessionária responsável pela administração do aeroporto de Ribeirão Preto, a situação foi controlada de forma rápida e eficiente pela tripulação, ainda no ar. Apesar do susto, não houve necessidade de declarar emergência, e o pouso ocorreu em segurança.Por precaução, equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço médico do terminal foram acionadas e acompanharam a chegada da aeronave.

Três passageiros relataram mal-estar em decorrência do nervosismo causado pelo incidente, receberam atendimento médico em solo e foram liberados em seguida, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.Todo o procedimento foi monitorado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Rede VOA. Dados do site FlightRadar24 mostram o trajeto do avião, que desviou da rota original antes de aterrissar em Ribeirão Preto.

A Latam confirmou o ocorrido e informou, em nota, que todas as medidas de segurança previstas para esse tipo de situação foram adotadas. “A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA3581 (São Paulo/Congonhas–Brasília), de quinta-feira (29/01), foi alternado e aterrissou em total segurança no Aeroporto de Ribeirão Preto, devido a um incidente envolvendo um carregador portátil de um passageiro durante o voo. Após tomadas as medidas necessárias, o voo seguiu viagem para Brasília às 18h30.”

Na mesma nota, a companhia aérea reforçou os protocolos de segurança adotados pela empresa. “A LATAM reforça que todos os seus tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de ocorrência e que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir a segurança de seus passageiros e funcionários.”

Após a troca de procedimentos e a liberação da aeronave, os passageiros seguiram viagem normalmente para Brasília. O incidente reacende o alerta sobre o transporte e o uso de baterias portáteis a bordo de aeronaves, que podem apresentar risco em caso de superaquecimento ou falha do equipamento.