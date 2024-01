Caso Édson Davi: o que se sabe sobre o desaparecimento do menino

Apoie o 247

247 - Desaparecido desde a última quinta-feira (4), Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, foi visto pela última vez passando o dia na Praia da Barra (RJ), onde estava com seus pais, Marize Araújo e Édson dos Santos Almeida, que trabalham com uma barraca na orla da praia.



Desde então, a Delegacia de de Descoberta de Paradeiros (DDPA) vem investigando as possíveis causas do desaparecimento da criança, a hipótese mais aceita seria de afogamento . De acordo com uma testemunha, Édson foi visto brincando sozinho na beira do mar, onde foi alertado por um salva-vidas para que se afastasse da água, dado o trecho ser indicado como perigoso.



O casal suspeita que o filho tenha sido sequestrado por um estrangeiro que frequentava a praia desde o Natal com duas crianças e que costumavam brincar com Édson. Contudo, com as investigações já realizadas, a polícia descarta o envolvimento do homem, já que o mesmo aparece saindo da praia sem o menino.



Segundo informado pelo O Globo , a família ainda acredita que o menino tenha sido sequestrado, já que descartam afogamento porque a criança tinha medo de entrar na água.

