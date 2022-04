Coach que se perdeu com 32 pessoas em montanha e foi condenado por desvios quer se lançar à Presidência

Apoie o 247

Metrópoles - O empresário que ficou conhecido como “coach messiânico”, Pablo Marçal, quer se lançar candidato a presidente da República. Ele batizou o projeto político de “O Destravar da Nação”.

“Eu vejo que, em poucas semanas, no máximo dois ou três meses, o Brasil vai ter despertado. Eu chamo de O Destravar da Nação. Vai começar em 1º de maio, Dia do Trabalhador”, disse Marçal, que tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram e 1,4 milhão de inscritos no YouTube e ganhou destaque na mídia após ter guiado 32 pessoas para o Pico dos Marins, em São Paulo, e precisar de resgate.

Marçal foi condenado, em 2010, por participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de bancos. A condenação, pela prática do crime de furto qualificado, foi de 2 anos e 6 meses de reclusão.

Ele, porém, teve a pena extinta, em 2018, por prescrição retroativa, uma vez que se passaram mais anos do que a sentença após trânsito em julgado.

Relembre o caso

O coach Pablo Marçal, que levou ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, um grupo de 32 pessoas que precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, se apresenta como mentor e estrategista digital e vende cursos que prometem prosperidade aos alunos. Um deles, com um ano de duração, é vendido por R$ 2.997. A reportagem é do portal G1.

Marçal, que tem cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, foi chamado de irresponsável pelo bombeiro que chefiou a operação de resgate. "Subir com um grupo de pessoas despreparadas e sem equipamento é colocá-las sob risco de morte. Essa foi a pior ação que a gente viu no Pico dos Marins”, afirmou o capitão dos bombeiros, Paulo Roberto Reis.

Em seu site oficial e em suas redes sociais, Marçal afirma que "destravou os códigos da prosperidade e do governo da alma" e que tem "grande desejo de ajudar as pessoas a prosperarem em suas vidas ensinando os métodos e técnicas que desenvolveu e aplicou ao longo de sua vida".

