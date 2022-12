Com perfil bloqueado, Luciano Hang passa a usar rede social da Havan

Apoie o 247

247 - Com acesso restrito às suas redes sociais por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o empresário bolsonarista Luciano Hang usou o perfil das Lojas Havan no Twitter para dizer que vai continuar na ativa no próximo ano, de acordo com informação publicada nesta quarta-feira (28) pela coluna Painel.

"Em 2023, vou continuar motivando e incentivando vocês toda segunda-feira, para que possamos começar a semana juntos e animados", disse.

Uma loja da rede Havan foi atingida por um incêndio em Vitória da Conquista (BA) na manhã desta quarta-feira (28).

Em nota, a empresa disse que não há registro de vítimas. A unidade no município baiano foi inaugurada em 2018.

O empresário bolsonarista teve o perfil bloqueado nas redes sociais enquanto investigadores apuram o envolvimento dele em um esquema de fake news e que defende um golpe de Estado no País.

