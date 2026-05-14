Saiba como ver mais notícias do Brasil 247 no Google
Leitores poderão acompanhar mais conteúdos do Brasil 247 na busca por notícias no Google
247 - O Brasil 247 pode aparecer com mais frequência nas suas recomendações de notícias do Google. Com a novidade, os leitores que selecionem o Brasil 247 como fonte preferida acompanharão com mais destaque as notícias do portal sempre que houver conteúdo novo e relevante relacionado às buscas no Google.
Para ativar a função, é necessário estar logado em uma conta Google.
Os leitores do Brasil 247 poderão adicionar o portal às suas fontes preferenciais de forma rápida pelo próprio portal. Para isso, basta clicar no botão “Adicione como fonte preferencial no Google”, localizado logo acima do início dos artigos.
A novidade também pode ser acessada diretamente pela página inicial do Brasil 247.
Na capa do site, abaixo do vídeo do Cortes 247 e do botão “Acompanhe as últimas notícias”, os leitores encontrarão o botão “Adicione como fonte preferencial no Google”.
Ao acessar a página de preferências, basta pesquisar por Brasil 247. Lá, é preciso digitar "brasil 247”, “Brasil 247”, “brasil247” ou “Brasil247”, marcar a opção correspondente ao portal e clicar em “Atualizar resultados”.
Também é possível atualizar as preferências diretamente na própria busca do Google. Ao pesquisar por um tema novo ou relevante, o usuário encontrará a seção “Principais notícias” e poderá clicar no ícone de estrela e cartões localizado no canto superior direito da tela para selecionar e gerenciar suas fontes preferidas.
Outra forma de adicionar diretamente o Brasil 247 à lista de fontes favoritas é por meio deste link (google.com/preferences/source?q=brasil247.com).
Depois disso, o Google passa a priorizar mais conteúdos do Brasil 247 nas recomendações exibidas na busca.
Os artigos também podem aparecer em um carrossel dedicado chamado “Das suas fontes”, localizado abaixo das sugestões iniciais.
A aba "Notícias" do Google reúne mais artigos do que uma busca convencional, com resultados organizados por algoritmos. As preferências podem ser modificadas, atualizadas ou removidas a qualquer momento. Escolher o Brasil 247 como fonte favorita não exclui outros veículos dos resultados.