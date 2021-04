Day trading: o que é e como pode mudar o futuro da economia?

Para muitos, a ideia de investir pela própria mão em mercados financeiros como o Forex ou o NASDAQ continua a ser muito assustadora. Os mercados são voláteis, extremamente complexos e muito difíceis de prever. No entanto, cada vez mais cidadãos privados têm vindo a investir nos mercados financeiros por contra própria.

Eles o fazem através da Internet, onde se podem encontrar não só várias plataformas de tradingcomo uma cada vez maior comunidade de investidores amadores. Afinal, vivemos na era dourada do day trading.

O que é o day trading?

O day trading se define como a modalidade de negociação em que os investidores utilizam o seu próprio dinheiro para gerar capital nos mercados. É por isso contrário ao trading institucional, em que organizações como fundos de pensões ou fundos de cobertura investem o dinheiro de outros.

Mais do que nunca, os mercados financeiros - outrora vistos como inacessíveis - fazem parte do dia-a-dia de milhões de investidores privados; cidadãos comuns e de classe média que investem o seu dinheiro em diversos mercados com o objetivo de rentabilizar o seu capital. Atualmente, todos os mercados financeiros contam com uma forte influência do day trader: desde o mercado de câmbio Forex até aos tradicionais mercados de bolsa, como o NYSE, o NASDAQ, o Tokyo Stock Exchange, ou a bolsa de valores brasileira B3.

Uma forte influência na economia

Mais do que um participante dos mercados financeiros, o day trader tem vindo a mudar o paradigma do próprio mercado de capital. Se lembra do fenómeno do Gamestop? Esse acontecimento único se tornou notícia em todo o mundo depois de um pequeno grupo de investidores amadores se ter mobilizado na rede social Reddit e permitido que uma empresa em queda - a Gamestop - valorizasse de forma inesperada.

De acordo com a comunidade de day trading do Reddit, o objetivo passava por anular os shorts de grandes fundos de investimento.

Outro exemplo que atesta a influência do day trading nos mercados é o das criptomoedas, como a Bitcoin ou o Etherium. Essas moedas virtuais são um tipo de dinheiro descentralizado que é controlado de forma democrática. Ainda que o valor dessas moedas oscile de forma dramática (por vezes no mesmo dia), o crescimento exponencial do mercado das criptomoedas pode, em grande parte, ser explicado pela forte aposta da comunidade de day trading.

Valor ético e informação livre

Os investidores amadores de todo o mundo têm vindo a demonstrar que existe espaço para o cidadão comum nos mercados de capitais, outrora dominados por grandes fundos de investimento e por um pequeno grupo de personalidade abastadas. De um ponto de vista social, o crescimento do número de day traders pode ajudar os mercados a serem mais justos e democráticos, já que muitos investidores amadores privilegiam fatores como a sustentabilidade, moralidade e postura ética de grandes corporações e instituições financeiras.

Além disso, a Internet permite que o acesso a informações financeiras seja mais fácil e rápido do que nunca. Nem tudo o que se lê online acerca da economia é verdade, mas existem cada vez mais fontes de autoridade disponíveis para todos aqueles que queiram aprender mais acerca da maneira como a economia funciona.

