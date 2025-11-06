Defensor público admite ter contratado programa antes da morte da influencer conhecida como ‘Barbie humana’

247 - Bárbara Jankavski, conhecida nas redes sociais como “Barbie humana”, foi encontrada morta na noite de domingo (2), dentro do apartamento de um defensor público de 51 anos na Lapa, zona oeste de São Paulo. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles, que teve acesso ao boletim de ocorrência registrado no caso.

Segundo o relato do defensor Renato Campos Pinto de Vitto, ele havia contratado os serviços sexuais da influenciadora, também chamada por seguidores de “Boneca Desumana”. A jovem chegou ao imóvel por volta de 1h da manhã e permaneceu no local durante todo o dia, na companhia do servidor e de uma amiga dele.

De acordo com o boletim de ocorrência, os três fizeram uso de substâncias ilícitas ao longo do dia. O defensor afirmou que Bárbara tossiu algumas vezes antes de adormecer ao lado dele, enquanto assistiam televisão. Ao perceber que ela não se movia mais, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e tentou reanimação por cerca de nove minutos, seguindo as orientações dos atendentes. O óbito foi constatado às 21h07.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou o corpo de Bárbara deitado de barriga para cima, vestindo apenas calcinha. Os policiais registraram uma lesão visível no olho esquerdo e marcas nas costas. Uma amiga do defensor público, que também esteve no apartamento durante o dia, disse que Bárbara teria escorregado e caído por volta das 4h, o que teria causado o ferimento no olho.

A polícia agora investiga as circunstâncias da morte, incluindo o uso de drogas, os possíveis ferimentos e o tempo decorrido entre o suposto mal-estar e o acionamento do socorro.

Quem era Bárbara Jankavski

Bárbara tinha 31 anos, mais de 54 mil seguidores no Instagram e era conhecida por ter passado por 27 cirurgias plásticas para se aproximar da aparência da boneca Barbie — procedimentos que, segundo ela própria, custaram cerca de R$ 300 mil ao longo dos anos. Entre as intervenções, estavam lipoaspiração de pescoço, arqueamento de sobrancelhas, afinamento de nariz e preenchimento de glúteos.

Nas redes sociais, compartilhava sua rotina, transformações estéticas e aparições na imprensa. Amigos publicaram homenagens após sua morte. Um deles afirmou que a influenciadora era “linda, jovem e com uma alma cheia de amor”, lamentando não ter estado presente nos últimos dias e dizendo que sempre a carregará “dentro do peito”.

A Polícia Civil aguarda laudos periciais para determinar a causa da morte e apurar eventual responsabilidade criminal.