DJ Ivis é demitido de produtora após espancar ex-mulher

'Não tem como continuar com ele na nossa empresa', disse Xand Avião. Ivis era produtor do cantor desde o Aviões do Forró e se tornou um dos artistas da Vybbe neste ano. edit

247 - Xand Avião anunciou que DJ Ivis não faz mais parte da Vybbe. A saída do escritório que administra as carreiras de Xand, Zé Vaqueiro, Nattan e Priscila Senna acontece após a divulgação dos vídeos que mostram DJ Ivis agredindo a ex-mulher Pamella Holanda. A informação é do portal G1.

"Não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Nada explica, não tem explicação", afirmou o cantor.

"Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe, infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa", continuou Xand (assista ao vídeo abaixo).

Após a divulgação dos vídeos, Ivis soltou um comunicado dizendo que ele e Pamella não viviam "uma relação saudável há algum tempo". Em uma série de vídeos divulgados em suas redes sociais, o músico confirmou as agressões e disse que vinha sendo ameaçado, sem detalhar como.

Inicialmente, a Vybbe havia anunciado que o artista tinha sido "afastado de todos os compromissos", mas, horas depois, Xand confirmou o desligamento do cantor. Ivis é produtor de Xand Avião desde a época do Aviões do Forró e, neste ano, se lançou como artista, tendo sucesso nacional com músicas como "Volta Bebê, Volta Neném" e "Esquema Preferido".

Nome forte do forró de teclado, Ivis também produziu o primeiro álbum de Zé Vaqueiro, que estourou com "Letícia", e tem músicas gravadas por diversos artistas como Barões da Pisadinha e Eric Land.

DENUCIEM ESSE COVARDE DO DJ IVIS QUE SÓ TEM CULHÃO PARA BATER EM MULHER 😡

pic.twitter.com/lxxqmX1CNQ — debi.ᵇˢ 🍫 (@kccabello35) July 11, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.