Documentário sobre o caso "ET de Varginha" revela depoimento inédito sobre o caso que marcou o Brasil

247 - Três décadas após o episódio que entrou para a história da ufologia brasileira, o caso do ET de Varginha voltou ao centro do debate público com uma nova revelação. Um médico afirma ter presenciado algo fora do comum dentro de um hospital da cidade mineira, reforçando o enigma que permanece sem explicação oficial desde 1996.

A revelação faz parte do documentário “O Mistério de Varginha”, exibido pelo Fantástico, da TV Globo. Na produção, o neurologista Ítalo Venturelli afirma que guardou o relato por cerca de 30 anos e decidiu torná-lo público agora, descrevendo o que teria visto ao ser chamado ao principal hospital do município.

Segundo Venturelli, o convite partiu de um colega médico, que o alertou sobre a chegada de algo incomum à unidade de saúde. “Cheguei lá e o colega disse: ‘Ó, chegou aqui um negócio diferente, você podia dar uma olhadinha?’”, relatou o neurologista no documentário.

O médico descreveu características físicas que, segundo ele, não se assemelhavam às de um ser humano. “O crânio tinha forma de gota, branquinho, boca pequena, olho lilás também em forma de gota”, afirmou. O depoimento é tratado como uma das revelações mais impactantes da produção.

Para Paulo Gonçalves, um dos participantes do documentário, o relato chama atenção pela credibilidade do profissional. “É um relato muito contundente. É uma pessoa reconhecida na cidade. Por que ele mentiria?”, questiona.

Mesmo após tantos anos, o mistério segue sem respostas definitivas. “O cerne da questão nunca foi esclarecido”, avalia um dos integrantes do grupo entrevistado na produção. A ausência de provas conclusivas mantém o caso envolto em versões divergentes e controvérsias.

O jornalista Ricardo Calil, que também participa do documentário, faz uma reflexão sobre o impacto do episódio. “É um ET brasileiro porque transformou a vida de brasileiros. É uma história de pessoas transformadas pela passagem dessa criatura por Varginha”, afirma.

Paulo Gonçalves encerra com uma análise que reflete o sentimento de parte do público. “Uma hora você acredita, outra hora não. Mas é uma história poderosa. É nisso que eu acredito: numa história que vai abduzir todo mundo”.

O caso do ET de Varginha ganhou notoriedade em janeiro de 1996, quando três jovens relataram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio no bairro Jardim Andere. Na época, surgiram relatos de luzes no céu e de intensa movimentação militar, o que alimentou teorias sobre uma possível visita extraterrestre.

“É considerado talvez o segundo caso mais importante da ufologia mundial”, diz um dos diretores do documentário. Apesar da repercussão internacional, nenhuma prova científica confirmou a origem do suposto ser. “Cada um diz uma coisa: macaco, capivara, alguém drogado. Até hoje, ninguém sabe”, afirma Calil.

Com imagens inéditas e o primeiro depoimento gravado das três jovens que protagonizaram o caso, o documentário promete reacender o debate sobre um dos episódios mais emblemáticos e controversos da história recente do Brasil.