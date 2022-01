Documentário sobre Olavo de Carvalho volta a ser exibido após morte do guru do bolsonarismo

O que filme conta a história de Olavo de Carvalho será exibido em uma sessão vespertina diária, durante uma semana, no Petra Belas Artes, em São Paulo edit

247 - O documentário "O Jardim das Aflições" (2017), do cineasta Josias Teófilo, voltará a entrar em cartaz na cidade de São Paulo nesta quarta-feira (26).

O filme conta a história do escritor Olavo de Carvalho, ideólogo da extrema direita e guru do clã Bolsonaro que morreu nesta terça-feira (24), e será exibido em uma sessão vespertina diária, durante uma semana, no Petra Belas Artes.

"O Belas Artes defende a liberdade e sempre tivemos a tradição de exibir filmes de todo tipo de posição [ideológica]", disse o dono do espaço, André Sturm, em declaração à colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

