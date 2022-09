Elizabeth II teve encontros com cinco presidentes do Brasil: Lula, Dilma, FHC, Geisel e Costa e Silva

No entanto, sua única visita ao Brasil, ao longo de 70 anos de reinado, foi em 1968, durante a ditadura militar – ocasião na qual ela encontrou o general ditador Costa e Silva edit

Apoie o 247

ICL

247 - A rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira, 8, e reinou por 70 anos no Rieno Unido, recebeu três presidentes brasileiros desde a redemocratização e dois na época da ditadura militar.

Ela esteve no Brasil uma vez, em novembro de 1968, durante a ditadura, quando conheceu algumas capitais brasileiras, inaugurou uma escola pública em Brasília, na 308 Sul, e encontrou o então presidente e ditador, general Costa e Silva. Em 1976, ela recebeu o general ditador Ernesto Geisel, que foi a Londres em 1976 para retribuir a visita ao Brasil.

Após a redemocratização, Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi o primeiro presidente brasileiro a ser recebido pela rainha: em 1997, quando Pelé, seu ministro do Esporte, foi condecorado pela rainha como Cavaleiro da Coroa Britânica.

O ex-presidente Lula (PT) foi recebido no Palácio de Buckingham em 2006, quando passou três dias na Inglaterra. Ele se reuniu com o então primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, e passeou de carruagem com a rainha na área externa da residência oficial da família real.

>>> Leia mais: Lula lamenta morte de Elizabeth II e lembra 'excelentes relações diplomáticas' que teve com a rainha

Em seguida, Dilma Rousseff (PT) se encontrou com a rainha em 2012, quando viajou para participar da cerimônia de abertura das Olimpíadas daquele ano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.