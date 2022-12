Endereço de bolsonarista preso por bomba coincide com o de dono de transportadora

Quem mora no local, em Marituba (PA), é Sebastião José de Souza, dono da Transportadora Patriarca edit

247 - O empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa informou à Justiça, em 2016, que morava na Rua da Uriboca Velha, 770, em Marituba (PA), na região metropolitana de Belém. É o mesmo endereço de Sebastião José de Souza, dono da Transportadora Patriarca e, junto com as filhas, de uma rede de postos de gasolina em cinco estados da Amazônia Legal.

A informação foi publicada nesta quarta-feira (28) em reportagem assinada por Alceu Luís Castilho, no site De Olho nos Ruralistas. O bolsonarista foi preso no último final de semana, em Brasília (DF), porque planejava explodir um caminhão-tanque carregado com querosene próximo ao aeroporto internacional da capital.

Ao lado da casa do empresário em Marituba fica uma propriedade que está à venda por R$ 2,2 milhões. A 500 metros, no Km 11 da Rodovia BR-316, ficam outras empresas de Tião e de suas filhas: o Super Posto 2000, em nome das irmãs Francisca Alice de Sousa Reis, e Michelle Tatianne Ribeiro de Sousa; e a loja de conveniências BR Point 2000, em nome do pai delas, Sebastião.

