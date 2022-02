Estudante de Medicina que reclamou de paciente e debochou de sua morte é afastada do estágio

Apoie o 247

247 - Uma estudante de medicina de Alagoas, que não teve sua identidade revelada, foi suspensa do estágio na rede de saúde pública do município de Marechal Deodoro, após ironizar a morte de uma paciente nas redes sociais. O episódio aconteceu nesta terça-feira. A reportagem é do portal Extra.

O caso aconteceu na Unidade Mista Dr. José Carlos Gusmão. Na foto, que foi publicada nos stories da conta do jovem no Instagram, ela exibiu o nome da paciente e escreveu: "Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo no pulmão e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. Tô puta".

Na postagem seguinte, ela informou a morte da paciente: "Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi".

As postagens da jovem circularam em grupos de Whatsapp, nos quais a estudante foi criticada pela insensibilidade e exposição da paciente, até chegarem a direção do curso de Medicina onde ela está matriculada.

O Centro Universitário Cesmac publicou uma nota nas redes sociais em que informa ter iniciado um processo administrativo para investigar o caso. A universidade afirmou que a aluna cursa o nono período do curso de Medicina na instituição e cumpria estágio no regime de internato em uma unidade de emergência.

