EUA prendem brasileiro apontado como ex-líder do PCC e CV

247 - O ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA) anunciou a prisão do brasileiro Felipe Linares de Oliveira Dell Aquilla, conhecido como “Don”, apontado por autoridades norte-americanas como ex-chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho). A detenção ocorreu em Mooresville, na Carolina do Norte, após uma perseguição policial, e as informações são da CNN Brasil.

De acordo com a CNN Brasil, o DHS (Departamento de Segurança Interna dos EUA) afirmou que Dell Aquilla foi preso em 5 de junho, mesma data em que entrou em vigor a classificação do PCC e do CV pelos Estados Unidos como Organizações Terroristas Estrangeiras, conhecidas pela sigla FTO em inglês.

Segundo o DHS, informações de inteligência indicavam que o brasileiro mantinha a própria esposa contra a vontade dela e se preparava para fugir para o México. As autoridades americanas também afirmam que ele estava em situação migratória irregular nos Estados Unidos e possuía antecedentes criminais no país.

Brasileiro é alvo de mandado internacional no Brasil

Ainda conforme as autoridades dos Estados Unidos, Felipe Dell Aquilla é alvo de um mandado internacional no Brasil pelos crimes de associação criminosa e extorsão. O DHS declarou que ele teria atuado anteriormente como comandante do PCC e do CV, facções que passaram a ser tratadas pelo governo norte-americano como organizações terroristas estrangeiras.

A prisão aconteceu durante uma abordagem de trânsito em Mooresville. Segundo o relato das autoridades, Dell Aquilla tentou escapar no veículo, o que deu início a uma perseguição. A fuga terminou depois que ele colidiu contra carros parados no trânsito.

Após a batida, o brasileiro ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado pouco depois. Durante a revista no veículo, os agentes apreenderam diversos telefones celulares, laptops, dinheiro e uma pistola calibre 9 mm.

Esposa disse que era mantida contra a própria vontade

Durante depoimento às autoridades, a esposa de Dell Aquilla confirmou que estava sendo mantida contra a própria vontade. O caso passou a envolver, além das acusações estaduais relacionadas à fuga, investigações sobre possível sequestro e posse ilegal de arma de fogo por estrangeiro.

O agente especial Mark M. Zito, responsável pelo HSI na Carolina do Norte e na Carolina do Sul, afirmou que a ação reforça o trabalho das autoridades americanas contra suspeitos de crimes internacionais.

“Esta prisão demonstra o compromisso inabalável do HSI em proteger nossas comunidades de criminosos internacionais perigosos”, disse Zito.

Acusações nos Estados Unidos

Após a prisão, Dell Aquilla foi levado para a cadeia do condado. Ele responde a acusações estaduais de crime grave por fugir para evitar a prisão. O HSI também busca apresentar acusações de posse ilegal de arma de fogo por estrangeiro e sequestro.

Além disso, o ICE registrou uma ordem de detenção migratória contra o brasileiro. Segundo as autoridades, ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos em data e local desconhecidos.

A operação contou com a participação do HSI de Greensboro e do HSI de Charlotte, com apoio do HSI da Nova Inglaterra, além de agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Iredell e do Departamento de Polícia de Mooresville.

A detenção ocorre em um contexto de endurecimento da atuação norte-americana contra facções brasileiras, após a designação do PCC e do CV como Organizações Terroristas Estrangeiras pelos Estados Unidos.