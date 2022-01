Ex-assessor que confirmou esquema de rachadinha do clã Bolsonaro recua após telefonema do Planalto

Apoie o 247

247 - O aposentado da Marinha Mercante Waldir Ferraz, recuou das informações que repassadas por ele à revista Veja detalhando os supostos casos de rachadinha nos gabinetes parlamentares do clã Bolsonaro. De acordo com o Broadcast do jornal O Estado de São Paulo, o recuo aconteceu após ele ter recebido um telefonema de Jair Bolsonaro cobrando explicações sobre a entrevista. De acordo com a reportagem, Bolsonaro estaria irritado com o ex-assessor e amigo próximo e teria dito que ele “não deveria ter falado nada”.

"Tudo o que eu disse à jornalista da Veja eu li nos jornais, não é nada que eu tenha visto. Eu vivi lá dentro e nunca vi esses esquemas de rachadinha", disse Ferraz . Ele também disse ter "certeza” que nem Bolsonaro ou os filhos tinham conhecimento do esquema.

"Comigo nunca aconteceu (rachadinha) e tenho certeza que nem ele (Bolsonaro) e nem os filhos sabiam de nada. Nem sempre o que acontece nos gabinetes os deputados ou vereadores ficam sabendo", completou.

