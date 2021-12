Farofa da GKay: celebridades pedem volta de Lula em 2022

Apoie o 247

Revista Fórum - Neste domingo (5), teve início em um hotel de Fortaleza (CE) a “Farofa da GKay”, evento que deve ter duração de três dias para comemorar o aniversário da influenciadora digital Gessica Kayan. A festividade, em seu primeiro dia, tomou contornos políticos e se tornou praticamente um “comício” do ex-presidente Lula (PT), com famosos declarando apoio ao petista.

A advogada Deolane Bezerra, viúva do funkeiro MC Kevin, por exemplo, gravou um vídeo ao lado do ex-BBB Gil do Vigor exaltando o líder nas pesquisas eleitorais. “Nem esquerda, nem direita. É Lula!“, afirmam ambos no vídeo que viralizou. Após a postagem, a conta de Deolane no Instagram foi suspensa e seu nome passou a figurar na lista de assuntos mais comentados do Twitter.

Leia a íntegra na Fórum.

nem direita nem esquerda Eh lula PORRA #farofadagkay pic.twitter.com/SnRz5UtUTv — markinho (@marcoseduass) December 6, 2021

