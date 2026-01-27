Feminicídio: arquiteta desaparecida há 3 meses é encontrada morta em região de mata de SP

247 - A arquiteta Fernanda Silveira de Andrade, de 29 anos, encontrada morta em uma área de mata na capital paulista após três meses desaparecida, vivia sob constantes ameaças e já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio praticada pelo ex-namorado. O principal suspeito do crime, Euhanan dos Santos Barbosa, de 25 anos, foi preso no último sábado (25) e confessou o assassinato. As informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil e a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Fernanda foi morta a tiros, e o corpo foi enterrado em uma região de mata no bairro de Marsilac, na zona sul de São Paulo. Após ser preso, Euhanan indicou aos policiais o local onde havia ocultado o cadáver da vítima.

O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo e localização e apreensão de objeto.

Histórico de violência e ameaças

A morte de Fernanda encerra uma sequência de episódios de violência doméstica que se arrastavam há anos. Em junho de 2024, a arquiteta procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após ser agredida com socos, chutes e golpes de capacete na cabeça pelo então companheiro.

No termo de declaração, assinado em 23 de junho daquele ano, Fernanda relatou que as agressões eram recorrentes e que vivia sob constantes ameaças de morte. Ela afirmou ainda que permanecia no relacionamento por medo das represálias prometidas pelo agressor caso tentasse se afastar definitivamente.

Tentativa de homicídio em 2023

Um dos episódios mais graves ocorreu em 2023, quando Fernanda foi esfaqueada oito vezes por Euhanan durante uma discussão. Após o ataque, o homem fugiu do local. A vítima foi socorrida, encaminhada para atendimento médico e conseguiu sobreviver.

Mesmo após a tentativa de homicídio, Fernanda retomou o relacionamento com o agressor. Posteriormente, deixou o interior paulista e passou a morar na capital, na tentativa de recomeçar a vida longe do histórico de violência.

Prisão e confissão

Euhanan dos Santos Barbosa foi preso no sábado, após uma denúncia levar policiais até a região onde ele caminhava. Durante a abordagem, ele confessou o crime e levou os agentes até o local onde havia enterrado o corpo da arquiteta. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 e munições.

O suspeito passou por audiência de custódia no domingo (25), quando a prisão foi mantida. Ele foi representado pela Defensoria Pública. Até a última atualização desta reportagem, a defesa não havia sido localizada para comentar o caso.

O feminicídio de Fernanda Silveira de Andrade reforça o alerta das autoridades e especialistas sobre o risco enfrentado por mulheres que vivem sob ciclos prolongados de violência doméstica, mesmo após registros policiais e denúncias formais.