Filha atualiza estado de saúde de Galvão Bueno

247 - O narrador e comentarista esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, foi levado às pressas ao hospital na véspera de Natal, na quarta-feira (24/12), após passar mal durante uma reunião de família em Londrina, no Paraná. Ele permanece internado para a realização de exames.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, a internação foi confirmada por Leticia Bueno, filha do comunicador, que relatou detalhes sobre o estado de saúde do pai e tranquilizou os fãs. “A gente sabe que não é grave. Está tudo bem, ele já está no quarto. E agora a gente está esperando os resultados [dos exames] para ver também o que vai ser feito”, afirmou ela ao portal.

A família ressaltou que, apesar do susto, Galvão apresenta boa evolução clínica. A ida ao hospital acontece pouco tempo depois de o narrador enfrentar outro problema de saúde. No fim do mês passado, ele ficou uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com pneumonia viral.

A família aguarda agora o resultado dos exames realizados em Londrina para definir os próximos passos. Até o momento, não há informações sobre a necessidade de novos procedimentos.