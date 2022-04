Garimpeiros exigem sexo com meninas e mulheres indígenas em troca de comida, denuncia relatório

Apoie o 247

247 - Garimpeiros exigem sexo com meninas e mulheres indígenas como moeda de troca por comida na Terra Yanomami. Foi o que apontou um relatório da Hutukara Associação Yanomami (Hay), divulgado nesta segunda-feira (11). Ao menos três adolescentes, de até 13 anos, ficaram doentes e morreram em 2020 após os abusos praticados pelos garimpeiros, de acordo com informações publicadas pelo portal G1. A Terra Indígena Yanomami é a maior reserva do Brasil, com mais de 10 milhões de hectares distribuídos no Amazonas e Roraima. São mais de 28,1 mil indígenas que vivem na região, incluindo os isolados, em 371 aldeias.

Uma pesquisadora indígena conversou com uma mulher Yanomami e relatou os abusos de garimpeiros. "Elas eram novas, tendo apenas tido a primeira menstruação. Após os garimpeiros terem provocado a morte dessas moças, os Yanomami protestaram contra os garimpeiros, que se afastaram um pouco. As lideranças disseram para eles [garimpeiros] que estando tão próximos, se comportam muito mal", disse.

Na região do Rio Apiaú, moradores relataram à Hutukara que um garimpeiro ofereceu drogas e bebidas aos indígenas e, quando todos estavam bêbados, estuprou uma das crianças da comunidade.

Também houve uma denúncia de um "casamento" arranjado entre uma adolescente Yanomami e um garimpeiro, com a promessa de pagamento de mercadoria, que nunca foi cumprida.

Vice-presidente da Hay, Dário Kopenawa destaco que o governo precisa avaliar as ações adotadas até hoje, pois muitas operações de combate ao garimpo "não surtiram efeitos". "Esse documento mostra a realidade que estamos vivendo e suas consequências, de muita violência e vulnerabilidade. O meu povo está sofrendo. Pedimos o apoio da população para se unir ao nosso grito de socorro para a retirada imediata dos garimpeiros do nosso território", disse.

Mortes no campo

O Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra (Cedoc-CPT) também apontou um aumento superior a 1.000% nas mortes por conflitos no campo em 2021, na comparação com o ano anterior.

Nesta categoria, são incluídos os óbitos decorrentes das ações, mas não são homicídios. Um exemplo aconteceu em outubro de 2021, quando crianças indígenas foram sugadas por dragas em garimpo.

