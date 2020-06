Gesto antirracista de Vinicius Junior ganhou repercussão durante a Olimpíada de 1968

Gesto feito pelo meio-campista do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Junior, na vitória sobre o Mallorca, foi um dos marcos da Olimpíada de 1968. Na ocasião, os atletas norte-americanos Tommie Smith e John Carlos subiram no pódio e fizeram a saudação em protesto contra o racismo edit

247 - O gesto antirracista feito pelo meio-campista do Real Madrid, o brasileiro Vinicius Junior, ao marcar um dos gols na vitória por 2x0 sobre o Mallorca nesta quarta-feira (24) pelo Campeonato Espanhol, foi um dos marcos da Olimpíada de 1968, no México. Na ocasião, os atletas norte-americanos Tommie Smith e John Carlos, vencedores medalha de ouro e bronze na prova dos 200 metros rasos, subiram no pódio e fizeram a saudação Black Power contra o racismo e a injustiça vivida pela população negra nos EUA.

Os Jogos da Cidade do México foram realizados em outubro de 1968. Em abril do mesmo ano, o líder negro Martin Luther King foi assassinado em Memphis, no estado do Tennessee. O assassinato provocou uma onda de protestos que se espalhou por mais de 100 cidades dos Estados Unidos, incluindo na capital, Washington.

O gesto repetido por Vinícius Júnior e que se tornou uma das imagens mais marcantes contra o racismo foi feito em meio a uma onda manifestações em todo mundo após a morte do homem negro George Floyd, imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

