Gusttavo Lima cobra de prefeitura com menor PIB de Roraima 266 vezes o teto do cachê da Rouanet

Apoie o 247

ICL

247 - Os R$ 800 mil que Gusttavo Lima cobrou da prefeitura de São Luiz, cidade com o segundo menor PIB de Roraima, são equivalentes a 266 vezes o teto da Lei Rouanet para cachês de artistas, que diminuiu de R$ 45 mil para R$ 3 mil durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

>>> Gusttavo Lima chora ao tentar justificar cachês com dinheiro público e Zé Neto manda indireta: “cuidado com as palavras”

O show virou alvo de investigação do Ministério Público de Roraima, que pediu esclarecimentos à Prefeitura de São Luiz sobre a origem do dinheiro e qual será o retorno da apresentação para os moradores da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cidade, localizada a 275 quilômetros de Boa Vista, a capital do estado, tem 8.232 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É como se cada morador, entre adultos e crianças, estivesse pagando um ingresso de cerca de R$ 100 para custear o cachê do cantor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE