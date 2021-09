Hang é aconselhado por executivos da Havan a se afastar de Bolsonaro

Apesar do alerta, o empresário tem dito que seguirá com Jair Bolsonaro até o fim edit

247 - Executivos da Lojas Havan aconselharam o empresário Luciano Hang a se descolar da imagem de Jair Bolsonaro. Mas Hang tem dito que seguirá com Bolsonaro até o fim, de acordo com informação publicada pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

O empresário é alvo de investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito que apura financiamentos de um esquema de propagação de fake news.

Em agosto, o ministro do STF Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news por causa dos ataques dele ao sistema eleitoral brasileiro.

Pesquisa da Quaest Consultoria encomendada pela Genial Investimentos e divulgada na última quarta-feira (1) apontou que 48% dos brasileiros reprovam Bolsonaro.

