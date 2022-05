Imagens mostram como ficou Fusca de influenciador que morreu em acidente com cachorro nos EUA

Apoie o 247

247 - Fotos tiradas após o acidente que matou o influenciador brasileiro Jesse Koz e o golden retriever Shurastey mostram que carro em que eles estavam ficou destruído. Conhecidos por viajarem o mundo em um fusca, eles colidiram com outro veículo nesta segunda-feira (23), próximo da cidade de Portland, nos Estados Unidos. A reportagem é do portal G1.

>>> Acidente de carro mata influenciador Jesse Koz e o golden Shurastey

As imagens de autoria desconhecida foram compartilhadas nas redes sociais e tiveram sua autenticidade comprovada pela NSC TV. A Polícia do Oregon também confirmou a veracidade das imagens.

Imagem mostra como ficou Fusca de influenciador e cachorro que morreram em acidente nos EUA — Foto: NSC TV/Reprodução

A informação sobre a morte do brasileiro foi confirmada nas redes sociais do influencer e por um familiar. Dirigindo o Dodongo, como o fusca 1978, com placas de Balneário Camboriú (SC) foi apelidado,Koz percorria as Américas na companhia do cão.

A dupla era acompanhada por mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e já havia passado por 17 países. O destino final da viagem era o Alasca. No Instagram, o perfil da iniciativa ultrapassou 1 milhão de seguidores na quarta-feira (25).

Segundo o amigo Felipe Pires, que conheceu Koz em 2012, o corpo de Shurastey será cremado nos Estados Unidos. As cinzas do animal serão enviadas para Balneário Camboriú junto com o corpo do influenciador. O procedimento será pago com recursos de uma vaquinha online que bateu a meta de R$ 120 em poucas horas.

