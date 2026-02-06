Irmã rebate acusações do viúvo de Isabel Veloso e chama declarações de “crueldade”

247- A irmã da influenciadora Isabel Veloso, Priscilla Kiekow, usou as redes sociais para rebater as acusações feitas por Lucas Borbas, viúvo da jovem, que morreu aos 19 anos no início de janeiro. Segundo reportagem da CNN Brasil, o embate público começou após Lucas afirmar que a família da esposa seria “interesseira” e não o estaria ajudando a cumprir os sonhos deixados por ela.

Na última quarta-feira (4), Lucas abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu a uma seguidora que questionou se os parentes de Isabel estariam colaborando para manter vivos os projetos da influenciadora. À pergunta “Os familiares da Bel estão te ajudando a correr atrás de realizar os sonhos dela?”, ele respondeu: “Não. Mas, tudo bem… a minha família era ela! E o único vínculo com eles era ela também! Agora minha família é meu filho! Aprendam: só tem ajuda onde há interesse financeiro!”.

A declaração repercutiu e provocou a reação de Priscilla Kiekow, que acompanhou a irmã durante os últimos meses de vida no hospital. Pelas redes sociais, ela contestou a versão apresentada por Lucas e publicou prints de conversas que, segundo afirma, mostram tentativas frustradas de contato com o viúvo, inclusive pedidos para ver Arthur, filho dele com Isabel.

De acordo com Priscilla, as mensagens revelariam que Lucas não responde às tentativas de diálogo feitas pela família da influenciadora. Em uma das imagens divulgadas, o viúvo ainda teria feito ameaças contra Joelson, pai de Isabel Veloso, o que aumentou a tensão entre as partes e levou a discussão para o espaço público.

O caso reacende a disputa envolvendo os familiares de Isabel semanas após a morte da jovem, que ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar sua luta contra o câncer. A influenciadora havia conquistado grande visibilidade ao relatar o tratamento e os desafios enfrentados desde a adolescência, reunindo milhares de seguidores que acompanharam sua trajetória.

Isabel Veloso descobriu que tinha linfoma de Hodgkin em outubro de 2021, aos 15 anos, quando exames identificaram tumores no pescoço e no tórax que comprometiam sua respiração e pressionavam o coração. Meses depois, em fevereiro de 2022, ela contou aos seguidores que havia perdido o cabelo em decorrência da quimioterapia e, em março, concluiu a última sessão do tratamento inicial.

Apesar disso, dois meses depois, a influenciadora revelou que o tratamento não havia surtido o efeito esperado. Ela então passou por um transplante autólogo de medula óssea, quando o material é retirado do próprio paciente. Em janeiro de 2023, anunciou que havia “vencido o câncer” e seguiu em tratamento com imunoterapia até setembro daquele ano, na tentativa de restabelecer plenamente a saúde.

Em janeiro de 2024, Isabel comunicou que a doença havia retornado e que o câncer foi classificado como terminal. Na ocasião, escreveu: “Ter um câncer que não possui mais cura dói, e muito, mas saber que tenho O Senhor comigo, bem como as pessoas que amo, tudo se faz mais leve”. Já em maio de 2025, ela emocionou os seguidores ao anunciar que havia entrado em remissão e que passaria por um novo transplante de medula.

O procedimento foi realizado com material doado pelo pai, que apresentou 60% de compatibilidade, e ocorreu com sucesso, permitindo que Isabel recebesse alta antes do previsto. Ainda assim, meses depois, a influenciadora acabou morrendo, deixando o marido, o filho e a família no centro de uma disputa marcada por acusações públicas e versões conflitantes sobre os vínculos e responsabilidades deixados após sua morte.