Jojo Todynho revela se recebeu ligação de Bolsonaro para entrar na política (vídeo)

247 - Jojo Todynho rebateu a coluna do portal Em Off e negou na noite deste domingo (3) que tenha recebido uma ligação de Jair Bolsonaro (PL) para convidá-la a entrar na política, na disputa por um cargo de vereadora. A cantora ainda rebateu críticas de que só teria exposto o verdadeiro motivo de sua briga com Anitta como uma "cortina de fumaça" --ou seja, com o objetivo de abafar a repercussão sobre a suposta conversa nas redes sociais.

Ela se manifestou mais uma vez por meio de seu perfil do Instagram. "Deixa eu deixar claro a cortina de fumaça que vocês inventaram aí: eu não falei em telefone nenhum com o Bolsonaro. Eu não estou me candidatando a nada", afirmou.

➡️ Jojo Todynho nega ligação de Bolsonaro e diz que não vai se candidatar



Leia: https://t.co/zzEViaafEx pic.twitter.com/J6EYDlOQPz — Metrópoles (@Metropoles) March 3, 2024

