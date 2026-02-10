Jornalista relata momento em que Túlio Maravilha expôs sua genitália: "foi horrível"

247 - A jornalista Bárbara Coelho, ex-repórter da TV Globo, relatou ter vivido um episódio constrangedor ao lado do ex-jogador Túlio Maravilha após a gravação de uma entrevista que serviria como piloto para um programa. Segundo ela, o ex-atleta mostrou uma imagem de seus órgãos genitais ao final do encontro, atitude que a comunicadora classificou como chocante e decepcionante.

O relato foi feito em entrevista ao Cheguei Podcast, apresentado pelo jornalista Garotinho, em abril de 2025, e voltou a ganhar repercussão nos últimos dias.

O caso volta ao centro do debate público após as recentes declarações polêmicas de Túlio Maravilha sobre a filha, Tulliane, a quem ele disse ter vetado a matrícula em universidades públicas por conta de “valores” familiares.

No desabafo, Bárbara contou que sempre foi fã do ex-jogador e que a entrevista, até então, transcorria de forma positiva. “O que mais me machucou (…) foi um cara que eu admirava muito que é o Túlio Maravilha. Fui fazer uma entrevista com ele, na verdade era um piloto pra virar um programa”, disse a jornalista.

Ela explicou que, após a gravação, levou o ex-atleta para uma cabine de edição e passou a mostrar momentos da carreira dele. “Aí eu levei ele pra uma cabine de edição e eu comecei a mostrar todos os momentos da vida dele. Foi incrível, ele foi super honesto. Quando saiu, eu falei pra ele: ‘Como é bom te ver bem’. Ele parou de jogar, mas ele tá bem fisicamente. Ele falou: ‘Eu tô ótimo, você quer ver?’. Aí ele pegou uma foto do celular e me mostrou os órgãos genitais dele”, relatou.Bárbara afirmou que ficou em choque com a situação e classificou o episódio como profundamente desconfortável. “Foi horrível. Eu acho que, infelizmente, essa geração do Túlio acha que pode tudo e que tudo pode ser uma brincadeira”, declarou.

Segundo a jornalista, o ex-jogador tentou minimizar o ocorrido. “Porque, quando terminou, ele olhou pra mim e disse: ‘Gente, mas eu tava só brincando’. Se você falar com ele hoje, ele vai dizer a mesma coisa. Aquilo era uma oportunidade de vida, de carreira, então foi uma enorme decepção. Eu tava em estado de choque”, completou.