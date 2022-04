Jovem que teve barriga cortada em praia após tomar LSD tem piora no quadro de saúde e volta a ser internado

Apoie o 247

247 - O jovem que acordou com um corte profundo na barriga e parte do intestino exposto na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo, no dia 16 de janeiro, voltou a ser internado.

Ele estava em casa desde 17 de março, quando teve alta hospitalar.

O jovem está no Vitória Apart Hospital, na Serra, mesma unidade em que ficou internado por dois meses.

A reportagem apurou que a internação aconteceu no início da semana e foi motivada por inflamação e febre.

O caso completou mais de dois meses e meio, mas segue sem respostas por parte da Polícia Civil em relação ao que aconteceu.

A investigação continua na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Nenhum detalhe foi divulgado.

O rapaz e a namorada passavam parte da noite no local entre 15 e 16 de janeiro. A Praia do Ermitão fica dentro de um parque ambiental no município, e é necessário passar por uma trilha para chegar. Durante a noite o caminho é fechado, mas não impediu que eles entrassem de forma irregular.

