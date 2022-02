Caso Guarapari: jovem que acordou com parte do intestino para fora do corpo usou LSD com namorada

Apoie o 247

247 - O jovem que acordou em Guarapari (ES), refúgio da juventude capixaba, com parte do intestino para fora do corpo, no último dia 16, usou a droga psicodélica LSD na noite anterior à ocorrência, revelou a namorada do rapaz em depoimento prestado à Polícia Civil. Segundo ela, que também tomou uma dose na ocasião, ambos estavam na praia para uma “despedida”, em que tomaram banho de mar, beberam vinho e fizeram sexo. A informação foi divulgada pelo UOL com base em uma fonte ligada ao inquérito, que não foi divulgada.

As famílias dos jovens afirmam que o casal participava de um luau quando foi vítima de uma "ação criminosa e violenta praticada por terceiros", informa o g1.

Os familiares dizem que os autores do crime ainda são desconhecidos. A pedido das famílias, a identidade dos jovens não foi revelada.

"Ela conta sempre que eles foram à praia para fazer uma despedida. Transaram, tomaram banho de mar à noite, ficaram lá, tomaram duas taças de vinho, até que o menino tirou um LSD, dividiu para eles. Quando ela acordou, ele estava deitado com a cabeça no colo dela e com a barriga toda sangrando", disse a fonte do UOL.

"Ela marcou com a mãe e a mãe ficou ligando para ela. Quando acordou, já era quase 3h da manhã e a menina atendeu a ligação muito desesperada, falando coisa com coisa. Ela contou o que estava vendo. As duas ficaram cerca de 50 minutos ao telefone até que o pai a encontrou [na praia]", acrescentou.

Além de o rapaz ter acordado com a barriga cortada, a menina também apresentava ferimentos, dentre eles cortes nas mãos, barriga e perna hematomas na cabeça e no rosto.

Câmeras de segurança da reserva ambiental onde fica a praia de Guarapari não registraram mais ninguém.

O rapaz continua internado, com quadro clínico estável, em um hospital particular na capital, Vitória.

