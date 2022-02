Partes dos órgãos de rapaz que teve barriga aberta durante luau são encontrados pela polícia em praia de Guarapari

Apoie o 247

247 - As famílias do jovem de 20 anos encontrado com um corte profundo na barriga na praia do Ermitão, em Guarapari, e da jovem que estava junto com ele, afirmam que o casal participava de um luau quando foi vítima de uma "ação criminosa e violenta praticada por terceiros". A reportagem é do portal G1.

As informações foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (31) por meio de uma nota enviada pelo advogado das famílias, Lécio Machado. No texto, os familiares dizem que os autores do crime ainda são desconhecidos. A pedido das famílias, a identidade dos jovens não será revelada. (Leia a íntegra da nota mais abaixo).

O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, mas neste fim de semana ganhou as redes sociais, sendo um dos assuntos mais comentados desde o domingo (30).

Mochila, cacos de vidro e pedaços de órgão foram achados por PM

Na tarde desta segunda-feira, o major Lourencini, da Polícia Militar, deu mais detalhes sobre o que os policiais encontraram no momento em que atenderam à ocorrência.

Segundo ele, quando a equipe chegou ao local, o rapaz já havia sido socorrido e não estava mais lá. De acordo com o boletim da ocorrência, era possível ver parte do intestino do rapaz.

Íntegra da nota da família

"Considerando a grande repercussão social e o elevado número de especulações fantasiosas lamentavelmente divulgadas sobre o triste fato ocorrido com um jovem casal, no último dia 16 de janeiro de 2022, na Praia do Ermitão, no município de Guarapari-ES, as famílias envolvidas no caso resolveram em conjunto vir a público, através do seu advogado, Dr. Lécio Machado, sócio do escritório Silveira, Garcia & Machado Advocacia Especializada, para esclarecer que os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade.

Compreensivelmente, as famílias dos jovens, em comum acordo, preferiram manter, até o momento, os fatos sob sigilo, com o único objetivo de preservar a identidade das vítimas e garantir à elas um ambiente adequado para a necessária recomposição emocional e física, dado que inegavelmente sofreram demasiada violência física e psicológica ao serem vítimas do crime, agora tornado público.

O casal tem recebido todo o atendimento médico-hospitalar necessário e encontra-se em pleno processo de recuperação. Confiamos nas investigações promovidas pela 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari e esperamos que os responsáveis pelo crime sejam encontrados e punidos".

