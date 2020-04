Juninho Pernambucano: fascistas querem cassar, mas o PT é eterno

Ex-jogador da Seleção Brasileira defendeu o partido, afirmando que este é eterno e maior que as cinco maiores torcidas do Brasil edit

247 - Ex-jogador da Seleção Brasileira, o meio-campista Juninho Pernambucano denunciou em seu Twitter que os fascistas querem a cassação do PT. No sábado, 4, o vice-procurador-geral eleitoral Renato Brill de Goés deu parecer favorável a um processo que pede a extinção do registro do Partido dos Trabalhadores.

O jogador pernambucano, porém, afirmou que o partido “é eterno”, maior que as cinco maiores do torcidas do Brasil. Veja.

Aí agora os fascistas querem a cassação do PT 😂 sabe teu time q tu enche a boca pra dizer q tem trocentos milhões de torcedores?(+ uma mentira repetida sempre). Junta as 5 maiores torcidas do Brasil que não chegará aos pés do PT. Se arrasta e baixa o nível +não, o PT é eterno. April 5, 2020

Os dirigentes do partido já se pronunciaram sobre o processo de cassação. Em nota, o PT afirmou que o pedido é “ultrajante” e o ex-presidente Lula disse que é uma ação realizada por ditaduras.

