Justiça dos EUA antecipa data de saída da prisão de Sean Combs, condenado por transportar pessoas para fins de prostituição
Rapper deve deixar penitenciária federal em abril de 2028 após redução da pena
247 - A Justiça dos Estados Unidos antecipou a data de libertação de Sean 'Diddy' Combs. Segundo informações do sistema do Departamento Federal de Prisões, o rapper, que cumpre atualmente uma pena de 50 meses após condenação por transportar pessoas para fins de prostituição, deverá deixar a penitenciária federal de Fort Dix, em Nova Jersey, em 25 de abril de 2028. As informações são do jornal Folha de São Paulo.
Ele está detido desde setembro de 2024. O rapper foi absolvido das acusações mais graves, incluindo tráfico sexual e conspiração. A previsão anterior indicava 4 de junho de 2028, enquanto a estimativa inicial apontava para 8 de maio do mesmo ano. A atualização mais recente reduziu o prazo em mais de cinco semanas, permitindo que Combs deixe a prisão antes do previsto.
A defesa de Sean Combs apresentou recursos contra a condenação pelo transporte de pessoas para prostituição, e uma audiência está marcada para abril. Durante o cumprimento da pena, Combs trabalha na biblioteca da capela da penitenciária e participa de um programa de reabilitação para dependência química, que pode reduzir ainda mais o tempo restante de detenção caso seja concluído.