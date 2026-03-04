Justiça dos EUA antecipa data de saída da prisão de Sean Combs, condenado por transportar pessoas para fins de prostituição

247 - A Justiça dos Estados Unidos antecipou a data de libertação de Sean 'Diddy' Combs. Segundo informações do sistema do Departamento Federal de Prisões, o rapper, que cumpre atualmente uma pena de 50 meses após condenação por transportar pessoas para fins de prostituição, deverá deixar a penitenciária federal de Fort Dix, em Nova Jersey, em 25 de abril de 2028. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Ele está detido desde setembro de 2024. O rapper foi absolvido das acusações mais graves, incluindo tráfico sexual e conspiração. A previsão anterior indicava 4 de junho de 2028, enquanto a estimativa inicial apontava para 8 de maio do mesmo ano. A atualização mais recente reduziu o prazo em mais de cinco semanas, permitindo que Combs deixe a prisão antes do previsto.

A defesa de Sean Combs apresentou recursos contra a condenação pelo transporte de pessoas para prostituição, e uma audiência está marcada para abril. Durante o cumprimento da pena, Combs trabalha na biblioteca da capela da penitenciária e participa de um programa de reabilitação para dependência química, que pode reduzir ainda mais o tempo restante de detenção caso seja concluído.