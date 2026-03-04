Justiça de Nova York marca novo julgamento de Harvey Weinstein para abril

247 - O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein será submetido a um novo julgamento por estupro a partir de 14 de abril, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com o agente do produtor, o novo processo tratará da acusação de estupro em terceiro grau apresentada por Jessica Mann, caso no qual o júri não conseguiu alcançar uma decisão unânime. A divergência entre os jurados levou o magistrado a anular o julgamento para que o tema fosse reavaliado.

Segundo a AFP, em junho do ano passado, um júri declarou Weinstein culpado de agressão sexual contra Miriam Haley e o absolveu da acusação envolvendo Kaja Sokola. Weinstein, de 73 anos, cumpre pena de 16 anos de prisão na Califórnia pelo estupro de uma atriz europeia em outro processo. Seu porta-voz, Juda Engelmayer, afirmou que "todas as vezes que os promotores pediram a um júri que condenasse Harvey Weinstein com base precisamente na acusação de Jessica Mann, não conseguiram chegar a um veredito unânime".

Ele acrescentou que "o Sr. Weinstein sempre afirmou que a relação foi consensual, e esperamos apresentar as provas novamente". A condenação relacionada à denúncia de Miriam Haley foi considerada uma vitória para a acusadora, cuja queixa contribuiu para o veredito inicial de culpabilidade em 2020.

A sentença original imposta a Weinstein naquele ano foi anulada em 2024 por um tribunal de apelações de Nova York, que identificou irregularidades na apresentação de testemunhas. A decisão determinou a realização de um novo julgamento. Mais de 80 mulheres acusaram o ex-produtor de má conduta sexual após a repercussão internacional do caso, que impulsionou o movimento MeToo e expôs denúncias de abuso na indústria cinematográfica.