Último foragido por estupro coletivo se entrega no Rio

247 - O último homem considerado foragido no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Civil no início da tarde desta quarta-feira (4). As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, e os suspeitos foram indiciados na semana passada.

Bruno Felipe dos Santos Allegretti apresentou-se na 54ª Delegacia de Polícia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde teve a prisão cumprida. Ele deverá ser transferido para um presídio do sistema penitenciário estadual.

De acordo com a 12ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação, quatro homens, com idades entre 18 e 19 anos, e um adolescente de 17 anos participaram do crime. Além de Bruno, também já haviam se apresentado às autoridades Vitor Hugo Oliveira Simonin, na manhã desta quarta-feira, e Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, que procuraram a polícia na terça-feira (3).

Os quatro adultos presos respondem por estupro, com a agravante de a vítima ser adolescente, e também por cárcere privado.

O adolescente igualmente indiciado é apontado pelas investigações como o responsável por atrair a vítima para o apartamento onde teria ocorrido a violência. Não houve decreto de prisão contra ele, que não é considerado foragido. O jovem responde por ato infracional análogo aos crimes apurados.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não solicitou a internação do adolescente em unidade socioeducativa, como havia sido pedido pela polícia. Em nota, a promotoria informou que eventuais medidas cautelares podem ser requeridas no decorrer da investigação.

Entenda o caso

Segundo as apurações, a vítima, estudante do Colégio Pedro II, foi convidada por um colega com quem já teve um relacionamento para ir ao apartamento de um amigo dele, em Copacabana.

Ao chegar ao local, o adolescente teria insinuado que fariam “algo diferente”. Diante da recusa da jovem, ela foi trancada em um quarto, onde relata ter sofrido violência por parte dos cinco indiciados.

Em entrevista à imprensa na terça-feira, o delegado responsável pelo inquérito, Ângelo Lages, afirmou que a polícia apura outros dois casos semelhantes envolvendo os investigados e reforçou a importância do respeito aos limites nas relações entre jovens.

“O que deve ficar claro, principalmente para os meninos, é que não é não. Isso é fundamental. A vítima do primeiro caso deixou muito claro, a todo momento, que não se relacionaria com mais ninguém (além do adolescente) em vários momentos”, destacou o delegado