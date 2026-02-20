Justiça manda realizar perícia em ação de R$ 100 mil contra Junior Lima, Xororó e Noely

247 - A Justiça de São Paulo determinou a realização de uma perícia técnica em engenharia civil no processo movido contra o cantor Junior Lima e seus pais, Xororó e Noely Lima, em uma ação que cobra cerca de R$ 100 mil por suposta quebra contratual de aluguel. As informações foram reveladas pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

A decisão foi assinada em 9 de fevereiro pelo juiz Sérgio Ludovico Martins, titular da 7ª Vara Cível de Santo Amaro, que considerou necessária a produção de prova técnica para esclarecer pontos controversos apresentados pelas partes ao longo do processo.

Entenda a origem da disputa

A ação judicial foi proposta pelo empresário Décio Yoshimoto, proprietário do imóvel alugado ao cantor. Segundo o autor do processo, Junior firmou contrato de locação tendo os pais como fiadores, mas decidiu encerrar o vínculo antes do prazo mínimo previsto.

De acordo com Yoshimoto, a rescisão antecipada teria gerado prejuízo financeiro estimado em aproximadamente R$ 100 mil, valor que ele tenta receber judicialmente do artista e dos fiadores.

Já a defesa do cantor sustenta que a saída do imóvel ocorreu por motivos de saúde e segurança. Conforme alegado no processo, o local apresentava problemas estruturais graves, especialmente umidade excessiva e presença constante de bolor, fatores que tornariam o imóvel inadequado para habitação.

Perícia deve esclarecer condições do imóvel

Diante das versões divergentes, o magistrado determinou a realização de uma perícia especializada em engenharia civil. O objetivo será avaliar tecnicamente as condições do imóvel durante o período da locação e verificar se havia, de fato, problemas estruturais capazes de justificar a rescisão contratual antecipada.

A análise técnica deverá examinar pontos como infiltrações, ventilação, nível de umidade e eventuais danos estruturais que possam comprometer a habitabilidade do local. O laudo pericial será peça central para orientar os próximos passos do julgamento.

Próximos passos do processo

Após a conclusão da perícia, as partes poderão se manifestar sobre o resultado técnico antes de eventual sentença. O documento poderá confirmar ou afastar a tese apresentada pelo cantor, influenciando diretamente na definição de eventual obrigação de pagamento.

O caso segue em tramitação na Justiça paulista e ainda não há decisão definitiva sobre a responsabilidade financeira pela rescisão do contrato.

A disputa judicial coloca em lados opostos o proprietário do imóvel e a família de um dos nomes mais conhecidos da música brasileira, enquanto o Judiciário busca esclarecer, por meio de prova técnica, se o imóvel reunia condições adequadas de moradia no período questionado.