Lançamento do Starship, que explodiu durante voo, custou ao menos R$ 10 bilhões à SpaceX, de Elon Musk

247 - Na quinta-feira (20), o maior e mais poderoso foguete do mundo, o Starship, da empresa SpaceX, de propriedade do bilionário Elon Musk, sofreu uma explosão no Texas, Estados Unidos, resultando em uma perda de pelo menos US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões).

O lançamento do foguete ocorreu às 8h33 no horário local, com a nave espacial entrando em espiral e explodindo no ar poucos minutos depois da partida. O Starship não tinha tripulação.

Elon Musk estimou o custo do projeto entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões (entre R$ 10 bilhões e R$ 50 bilhões) em entrevista concedida em 2019.

Apesar do acidente, os funcionários da SpaceX comemoraram a realização bem-sucedida do teste ao conseguir colocar a nave estelar totalmente integrada e o foguete de reforço em órbita. A empresa considerou o breve episódio de explosão uma falha antes do esperado, mas um voo de teste bem-sucedido.

